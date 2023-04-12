Защитник «Локомотива» Погостнов объяснил улучшение результатов команды

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов в комментарии для «СЭ» высказался о результатах команды после зимней паузы.

— За счет чего «Локомотив» так преобразился после зимней паузы?

— Постоянная работа на тренировках. Также внутри коллектива хорошие отношения. Сейчас все выкладываются на полную. Кто не выкладывается, не будет играть.

«Локомотив» находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 22 туров. Перед зимней паузой команда занимала 14-ю строчку с 13 очками в 17 играх.