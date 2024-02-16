Тарханов: «Какая Мозес потеря? В «Спартаке» на него не рассчитывают»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал уход футболиста «Спартака» Виктора Мозеса из команды в конце сезона-2023/24.

«Ну, какая Мозес потеря? В «Спартаке» много футболистов. Понятно, что это хороший игрок, но заменить его смогут. Если клуб не предлагает контракт, то на него не рассчитывают. Его уход — ничего страшного», — приводит слова Тарханова Legalbet.

15 февраля стало известно, что Мозес покинет «Спартак» в конце текущего сезона. За красно-белых нигериец сыграл 78 матчей, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

В сезоне-2021/22 вместе с московским клубом полузащитник стал победителем Кубка России.