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16 февраля, 16:00

Адвокат Пашков — о деле Промеса: «Вопрос будет иметь политический характер»

Адвокат Пашков отреагировал на дело нападающего «Спартака» Промеса
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Известный российский адвокат Максим Пашков в комментарии для «СЭ» высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

— Во-первых, важно помнить о презумпции невиновности. Для далеко идущих выводов приговор должен вступить в законную силу. Во-вторых, сама по себе практика заочного осуждения гражданина не совсем рабочая, так как по общему правилу нельзя быть твердо уверенным в законности и обоснованности приговора, если он постановлен без участия подсудимого. Потому что в таком случае подсудимый лишается права на защиту, ведь право на защиту это не только наличие адвоката —прежде всего лицо должно знать, в чем оно обвиняется и иметь возможность возражать против выдвинутого обвинения.

В-третьих, вопрос экстрадиции встанет только тогда, когда приговор вступит в законную силу и сторона направит в Россию запрос об экстрадиции. Решение об экстрадиции может быть обжаловано в суде, что затянет процедуру. В-четвертых — вопрос будет иметь не только юридический, но и политический характер. В том числе с учетом того, что Нидерланды как страна-член ЕС и НАТО находится в списке недружественных стран, — сказал адвокат «СЭ».

Квинси Промес. «Экстрадиция Промеса может иметь политический подтекст. Нидерланды — в списке недружественных стран»
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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