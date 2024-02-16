Известный российский адвокат Максим Пашков в комментарии для «СЭ» высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

— Во-первых, важно помнить о презумпции невиновности. Для далеко идущих выводов приговор должен вступить в законную силу. Во-вторых, сама по себе практика заочного осуждения гражданина не совсем рабочая, так как по общему правилу нельзя быть твердо уверенным в законности и обоснованности приговора, если он постановлен без участия подсудимого. Потому что в таком случае подсудимый лишается права на защиту, ведь право на защиту это не только наличие адвоката —прежде всего лицо должно знать, в чем оно обвиняется и иметь возможность возражать против выдвинутого обвинения.

В-третьих, вопрос экстрадиции встанет только тогда, когда приговор вступит в законную силу и сторона направит в Россию запрос об экстрадиции. Решение об экстрадиции может быть обжаловано в суде, что затянет процедуру. В-четвертых — вопрос будет иметь не только юридический, но и политический характер. В том числе с учетом того, что Нидерланды как страна-член ЕС и НАТО находится в списке недружественных стран, — сказал адвокат «СЭ».