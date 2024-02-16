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16 февраля, 15:15

Зе Турбо: «Пари НН» — это «Вольфсбург, я бы такую параллель провел»

Алина Савинова
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо сравнил нижегородский клуб с немецким «Вольфсбургом».

«Пари НН» — это «Вольфсбург», я бы такую параллель провел. У нас нет суперзвезд, но есть игроки с высоким потенциалом. Клуб развивается, дает возможность футболистам проявить себя, чтобы в будущем продать их и заработать», — приводит «РБ Спорт» слова Зе Турбо.

Также футболист прокомментировал слова гендиректора «Пари НН» Мелика-Гусейнова, который ранее заявлял о желании команды попасть в Суперлигу в 2025 году.

«Я пока не понял суть Суперлиги. Кто-то говорит, что эта лига принесет пользу футболу, а кто-то считает, наоборот, только вред. Я пока не понимаю», — добавил он.

Зе Турбо перешел в «Пари НН» летом 2023 года. За команду из Нижнего Новгорода 27-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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