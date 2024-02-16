Зе Турбо: «Пари НН» — это «Вольфсбург, я бы такую параллель провел»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо сравнил нижегородский клуб с немецким «Вольфсбургом».

«Пари НН» — это «Вольфсбург», я бы такую параллель провел. У нас нет суперзвезд, но есть игроки с высоким потенциалом. Клуб развивается, дает возможность футболистам проявить себя, чтобы в будущем продать их и заработать», — приводит «РБ Спорт» слова Зе Турбо.

Также футболист прокомментировал слова гендиректора «Пари НН» Мелика-Гусейнова, который ранее заявлял о желании команды попасть в Суперлигу в 2025 году.

«Я пока не понял суть Суперлиги. Кто-то говорит, что эта лига принесет пользу футболу, а кто-то считает, наоборот, только вред. Я пока не понимаю», — добавил он.

Зе Турбо перешел в «Пари НН» летом 2023 года. За команду из Нижнего Новгорода 27-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.