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Сегодня, 11:30

Тарханов: «Главная проблема «Спартака» — опорная зона»

Александр Тарханов рассказал о проблемах «Спартака»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Спартака» в гостевом матче с «Ахматом».

— В Грозном «Спартак» смотрелся лучше, чем в Суперкубке?

— Конечно! Это касается и контроля мяча, и количества обостряющих передач. Не забывайте — весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали. Да и с «Зенитом» не провалились — просто все делали очень медленно. Мне кажется, главная проблема «Спартака» — опорная зона.

— Неужели?

— Понимаете, сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев... Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы. Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями. Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю.

Полностью интервью Тарханова «СЭ» читайте здесь

ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
3
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

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