Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Спартака» в гостевом матче с «Ахматом».

— В Грозном «Спартак» смотрелся лучше, чем в Суперкубке?

— Конечно! Это касается и контроля мяча, и количества обостряющих передач. Не забывайте — весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали. Да и с «Зенитом» не провалились — просто все делали очень медленно. Мне кажется, главная проблема «Спартака» — опорная зона.

— Неужели?

— Понимаете, сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев... Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы. Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями. Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю.