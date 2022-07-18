Экс-тренера сборной России Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище

Бывшего тренера сборной России и «Спартака» Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте РФС. Прощание пройдет 19 июля и начнется в 10.00 мск в академии «Спартака». В 12.00 мск пройдет отпевание в храме Воскресения Христова в Сокольниках.

Ярцев умер в пятницу, 15 июля, в возрасте 74 лет.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Во время карьеры футболиста Ярцев был нападающим. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1978 года, а в 1979 году стал чемпионом вместе со «Спартаком».