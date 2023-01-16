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Спивак – о новом капитане «Зенита»: «Малком или Дуглас Сантос? Почему нет»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак предположил, кто может стать новым капитаном команды из Санкт-Петербураг вместо Деяна Ловрена.

«Вопрос с капитаном обсуждается внутри команды. Кержаков? Наверное, нужен более авторитетный человек. Хотя может быть. Малком или Дуглас Сантос? Почему нет? Человек должен общаться с командой и руководством, быть авторитетом. Бразильцы — действительно лидеры в «Зените», – приводит «РБ Спорт» слова Спивака.

Последним капитаном «Зенита» был Ловрен. 33-летний хорват выступал за петербургскую команду с 2020 по 2022 год. В январе 2023 года Ловрен перешел в «Лион».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-spivak-malkom-novy-j-kapitan-zenita-pochemu-net/
Александр Спивак
Деян Ловрен
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РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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 - : -
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Зенит

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