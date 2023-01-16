Спивак – о новом капитане «Зенита»: «Малком или Дуглас Сантос? Почему нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак предположил, кто может стать новым капитаном команды из Санкт-Петербураг вместо Деяна Ловрена.

«Вопрос с капитаном обсуждается внутри команды. Кержаков? Наверное, нужен более авторитетный человек. Хотя может быть. Малком или Дуглас Сантос? Почему нет? Человек должен общаться с командой и руководством, быть авторитетом. Бразильцы — действительно лидеры в «Зените», – приводит «РБ Спорт» слова Спивака.

Последним капитаном «Зенита» был Ловрен. 33-летний хорват выступал за петербургскую команду с 2020 по 2022 год. В январе 2023 года Ловрен перешел в «Лион».