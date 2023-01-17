Агент Ивана заявил, что футболист расстался с «Зенитом» в хороших отношениях

Луис Фернандо Гарсия, агент бывшего вратаря «Зенита» Ивана, прокомментировал «СЭ» уход игрока из клуба.

«Ивану очень понравилась Россия. Он расстался хорошо с руководством, тренером и командой», — сказал Гарсия «СЭ».

10 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о досрочном прекращении аренды футболиста из «Коринтианса».

«Зенит» арендовал Ивана у «Коринтианса» в июле 2022 года. 25-летний бразилец провел 4 матча за команду из Санкт-Петербурга и пропустил 5 голов.