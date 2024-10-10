Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков: «Хочу, чтобы Сергеев забивал в каждом матче»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался об игре форварда самарской команды Ивана Сергеева.

«Все очень рады, что Сергеев присоединился к «Крыльям». Ни в какой адаптации он не нуждается, потому что в Самаре он уже играл на протяжении нескольких сезонов. Все знают, на что он способен. Не скажу, сколько голов от него жду. Просто хочу, чтобы он забивал в каждом матче», — приводит слова Солдатенкова Legalbet.

5 сентября Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита». Контракт нападающего с самарской командой рассчитан на три года. В сезоне-2024/25 29-летний форвард провел за «Крылья» пять матчей, не отличившись результативными действиями.