«Зенит» выиграл спор у «Барселоны» по делу Малкома

«Зенит» в Спортивном арбитражном суде (CAS) выиграл спор у испанской «Барселоны» по делу о форварде Малкома, сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

«В своем исковом заявлении в CAS испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход в групповой этап Лиги чемпионов при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество матчей РПЛ. При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку «Зенит» был отстранены от игр в еврокубках», — говорится в сообщении.

В ноябре 2023-го сообщалось, что ФИФА отклонила иск каталонцев к «Зениту», в котором испанцы требовали 450 тысяч евро. Отмечалось, что сумма была прописана в соглашении клубов при переходе бразильца в качестве бонуса за попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

Летом этого года Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». В этом сезоне бразилец провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.