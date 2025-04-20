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Сегодня, 11:05

Шикунов — о шансах «Спартака» на золото: «Подождем дерби с ЦСКА, потом станет ясно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о шансах красно-белых на чемпионство после волевой победы над «Акроном» (3:2).

— О чем вы подумали, когда Барко, не забивший первый пенальти, пошел исполнять второй?

— А если я правильно понял тренера «Спартака», он кричал, чтобы бил Угальде. Указывал на Манфреда. Может, я и ошибаюсь, но по телекартинке показалось именно так.
Но что теперь поделать. Забил Барко — и слава богу. Если бы москвичи и третий кряду 11-метровый в РПЛ не реализовали (Медина, Барко и снова Барко), тоже было бы смешно.

— «Спартак» — в гонке?

— По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго.

Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и&nbsp;Срджан Бабич борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (2:3).«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»

ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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