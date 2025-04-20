Шикунов — о шансах «Спартака» на золото: «Подождем дерби с ЦСКА, потом станет ясно»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о шансах красно-белых на чемпионство после волевой победы над «Акроном» (3:2).

— О чем вы подумали, когда Барко, не забивший первый пенальти, пошел исполнять второй?

— А если я правильно понял тренера «Спартака», он кричал, чтобы бил Угальде. Указывал на Манфреда. Может, я и ошибаюсь, но по телекартинке показалось именно так.

Но что теперь поделать. Забил Барко — и слава богу. Если бы москвичи и третий кряду 11-метровый в РПЛ не реализовали (Медина, Барко и снова Барко), тоже было бы смешно.

— «Спартак» — в гонке?

— По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго.