Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Овечкин пришел на игру вместе со своей женой Анастасией Шубской и старшим сыном Сергеем.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был объявлен локаут.