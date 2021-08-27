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Александр Овечкин посетил футбольный матч «Динамо» — «Локомотив»

20:35
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Овечкин пришел на игру вместе со своей женой Анастасией Шубской и старшим сыном Сергеем.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был объявлен локаут.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo/status/1431307917626691594

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Александр Кравченко все материалы автора

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