Александр Овечкин посетил футбольный матч «Динамо» — «Локомотив»
20:35
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 6-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Локомотив».
Овечкин пришел на игру вместе со своей женой Анастасией Шубской и старшим сыном Сергеем.
Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо», он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был объявлен локаут.
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