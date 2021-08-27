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Александр Кержаков: «Ничья на выезде не успех, но результат хороший»

20:40
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

— Матч сложился обоюдно остро. Много было борьбы. Результат закономерен. Моментов было много у обеих команд.

— Считаете ничью успехом?

— Обидно, когда ты ведешь в счете, а потом пропускаешь. Ничья на выезде не успех, но результат хороший. Конечно, мы хотим побеждать, но футбол — сложная игра. Мы начинаем делать только первые шаги в РПЛ. Хорошо, что нам удалось прервать серию из двух поражений.

— Как вам дебют Могилевца?

— Он сыграл хорошо, выполнил установку. Пока не хватает функционально, но скоро будет пауза, он нагонит.

— Пауза пойдет на пользу команде? Старт РПЛ неплохой?

— Конечно, пауза пойдет на пользу. 8 очков в 6 турах — неплохой результат. Думаю, что доволен только тренер лидирующей команды.

«Нижний Новгород» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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