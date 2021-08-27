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Бека-Бека дебютировал в составе «Локомотива»

20:33
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Новичок «Локомотива» Алексик Бека-Бека дебютировал в составе московского клуба. Он вышел на замену во втором тайме матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

Бека-Бека является воспитанником академий «Версона» и «Кана», и именно с последним он подписал свой первый контракт. Всего за «Кан» футболист отыграл 33 матча и забил 1 гол.

Игрок вызывался в молодежные сборные Франции, на Олимпиаде в Токио он провел 3 матча.

Динамо — Локомотив

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Иван Шитик все материалы автора

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