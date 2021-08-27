Бека-Бека дебютировал в составе «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Алексик Бека-Бека дебютировал в составе московского клуба. Он вышел на замену во втором тайме матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

Бека-Бека является воспитанником академий «Версона» и «Кана», и именно с последним он подписал свой первый контракт. Всего за «Кан» футболист отыграл 33 матча и забил 1 гол.

Игрок вызывался в молодежные сборные Франции, на Олимпиаде в Токио он провел 3 матча.