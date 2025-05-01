Футбол
1 мая, 15:25

Мостовой: «Стань в том году чемпионом, Личка был бы легендой «Динамо» и получил 5-летний контракт»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».

«Удивился этому решению. С одной стороны: можно было доиграть спокойно сезон. Но с другой стороны, возможно, руководители «Динамо» решили, что раньше уберут — раньше нового найдут. Но эта ситуация подтверждение моих слов, что в первую очередь играют футболисты. Как я оценю работу Марцела? Я людей оцениваю в первую очередь по человеческим качествам — он мне нравился. Я общался с ним, когда был на стажировке в «Динамо». Остался доволен от общения, потому что он с уважением ко мне относился, понимал, кто я и как играл. Это будет на первом месте для меня. А по-тренерски самый обидный момент — концовка прошлого чемпионата. Стань тогда чемпионом, был бы легендой клуба и получил 5 лет продление контракта», — сказал Мостовой «СЭ».

Марцел Личка.Официально: Личка и «Динамо» — все! Клуб объявил о расставании с тренером

1 мая «Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московскую команду с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

В этом сезоне «Динамо» после 26 туров располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Александр Мостовой
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
