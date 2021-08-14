Соболев рассказал, какая атмосфера царила в «Спартаке» после вылета из Лиги чемпионов
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какая атмосфера царила в команде после вылета из Лиги чемпионов.
«Все инфополе немного влияло на команду. Сейчас победа должна все изменить. Про матч с «Бенфикой» можно много говорить, но у нас впереди долгий чемпионат и Лига Европы, будем бороться. Дай бог, в следующем сезоне будем играть в Лиге чемпионов», — заявил Соболев.
«Спартак» проиграл португальской «Бенфике» со счетом 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершил выступление в этом турнире. Однако еврокубковая кампания для красно-белых не заканчивается — они выступят в групповом этапе Лиги Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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