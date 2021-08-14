Соболев рассказал, какая атмосфера царила в «Спартаке» после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какая атмосфера царила в команде после вылета из Лиги чемпионов.

«Все инфополе немного влияло на команду. Сейчас победа должна все изменить. Про матч с «Бенфикой» можно много говорить, но у нас впереди долгий чемпионат и Лига Европы, будем бороться. Дай бог, в следующем сезоне будем играть в Лиге чемпионов», — заявил Соболев.

«Спартак» проиграл португальской «Бенфике» со счетом 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершил выступление в этом турнире. Однако еврокубковая кампания для красно-белых не заканчивается — они выступят в групповом этапе Лиги Европы.