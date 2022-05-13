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13 мая, 20:35

Александр Мостовой: «В этот раз «Спартак» не пропустит семь мячей. У «Зенита» уже половина игроков в отпуске»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» не пропустит семь мячей от «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с «Зенитом».

«В этот раз «Спартак» не пропустит семь мячей, — приводит слова Мостового «Чемпионат». — Такое, как произошло в Петербурге, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет. Тем более что «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Матч должен получиться в удовольствие».

По мнению экс-полузащитника, в предстоящей встрече играть будут те, кто получает меньше игрового времени.

«А что дает эта игра? У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить травмы к финалу. Смысла рисковать и носиться, чтобы потом кусать локти, нет», — сказал он.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 28 туров «Зенит» набрал 64 очка и досрочно выиграл РПЛ. «Спартак» с 37 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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