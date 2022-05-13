Александр Мостовой: «В этот раз «Спартак» не пропустит семь мячей. У «Зенита» уже половина игроков в отпуске»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» не пропустит семь мячей от «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с «Зенитом».

«В этот раз «Спартак» не пропустит семь мячей, — приводит слова Мостового «Чемпионат». — Такое, как произошло в Петербурге, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет. Тем более что «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Матч должен получиться в удовольствие».

По мнению экс-полузащитника, в предстоящей встрече играть будут те, кто получает меньше игрового времени.

«А что дает эта игра? У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить травмы к финалу. Смысла рисковать и носиться, чтобы потом кусать локти, нет», — сказал он.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 28 туров «Зенит» набрал 64 очка и досрочно выиграл РПЛ. «Спартак» с 37 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.