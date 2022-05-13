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Сегодня, 20:10

«Сочи» — «Нижний Новгород»: нападающий гостей Эннин получил красную карточку

Нападающий «Нижнего Новгорода» Эннин получил красную карточку в матче с «Сочи»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ричи Эннин (справа).
Фото ФК «Нижний Новгород».

«Сочи» встречается с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 46-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий гостей Ричи Эннин.

Таким образом, нижегородцы остались в меньшинстве при счете 0:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
Нижний Новгород
Сочи
Адамов Дркушич Родригау Терехов Цаллагов Маргасов Юсупов Нобоа Макарчук (Заика, 72) Жоаузинью (Бурмистров, 45) Кассьерра (Мелкадзе, 72)
Нижний Новгород
Гойло Масоэро Каккоев (Миладинович, 82) Гоцук Козлов (Кечкеш, 81) Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Юлдошев, 72) Эннин Сулейманов
Предупреждения
Юсупов 60’  -  Эннин 45’, Юлдошев 75’, Гойло 90+5’
Удаления
Эннин 47’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Веретешкин (Санкт-Петербург)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)
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ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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