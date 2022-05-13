Нападающий «Нижнего Новгорода» Эннин получил красную карточку в матче с «Сочи»

«Сочи» встречается с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 46-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий гостей Ричи Эннин.

Таким образом, нижегородцы остались в меньшинстве при счете 0:0.