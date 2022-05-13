Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:45

Червиченко отреагировал на критику Салиховой в адрес «Зенита»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал критику жены нынешнего владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес «Зенита».

Напомним, что Салихова назвала петербургский клуб блекло-голубыми и заявила, что назначение судьи Сергея Иванова на ВАР в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с москвичами — это подстраховка.

«Да, Салихова не входит в руководящий состав, но она же хозяйствующий субъект, — приводит слова Червиченко «Спорт День за Днем». — Я так понимаю, у них единое хозяйство с Федуном. Поэтому Зарема считает себя сопричастной к этому действу, потому что деньги из семьи уходят общие».

Леонид Федун и&nbsp;Зарема Салихова. Салихова: «На ВАР с «Зенитом» назначили Иванова, блекло-голубые хотят перестраховаться»

Бывший владелец «Спартака» поделился мнением о том, почему Салихова критикует «Зенит».

«Почему набрасывается? Мы всегда недовольны теми, кто лучше нас. Мы всегда считаем, что мы лучшие, но по независящим от нас причинам нам где-то что-то не достается. Помните, как в классическом фильме? Тигру мяса не докладывают и тому подобное. К сожалению, на сегодняшний день в «Спартаке» принято искать проблемы не в самих себе, не в покупке за какие-то баснословные деньги невнятных футболистов, не в назначении непонятных тренеров, а именно в арбитрах и каких-то административных действиях соперника. Говорила бы она о ком-то другом, если бы на первом месте был не «Зенит»? Без разницы. Было бы «Динамо», досталось бы «Динамо». Тут не важна персона, важна сама процедура и танцы с бубнами», — сказал он.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 64 очками гарантировал себе первую позицию.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/zarema-deystvuet-na-operezhenie-chervichenko-o-matche-spartak-zenit-sudyakh-i-zhene-feduna
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Зарема Салихова
Леонид Федун
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ, 29-й тур: «Локомотив» сыграет с «Динамо», а «Спартак» — с «Зенитом»
«Сочи» в большинстве не смог победить «Нижний Новгород»
Александр Мостовой: «В этот раз «Спартак» не пропустит семь мячей. У «Зенита» уже половина игроков в отпуске»
«Сочи» — «Нижний Новгород»: команды играют вничью после первого тайма
Агент Эраковича заявил о готовности защитника «Црвены Звезды» переехать в РПЛ
Игрок «Сочи» Жоаозиньо выбил мяч с линии ворот «Нижнего Новгорода»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Мостовой: «В этот раз «Спартак» не пропустит семь мячей. У «Зенита» уже половина игроков в отпуске»

«Сочи» в большинстве не смог победить «Нижний Новгород»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости