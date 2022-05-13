Червиченко отреагировал на критику Салиховой в адрес «Зенита»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал критику жены нынешнего владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес «Зенита».

Напомним, что Салихова назвала петербургский клуб блекло-голубыми и заявила, что назначение судьи Сергея Иванова на ВАР в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с москвичами — это подстраховка.

«Да, Салихова не входит в руководящий состав, но она же хозяйствующий субъект, — приводит слова Червиченко «Спорт День за Днем». — Я так понимаю, у них единое хозяйство с Федуном. Поэтому Зарема считает себя сопричастной к этому действу, потому что деньги из семьи уходят общие».

Бывший владелец «Спартака» поделился мнением о том, почему Салихова критикует «Зенит».

«Почему набрасывается? Мы всегда недовольны теми, кто лучше нас. Мы всегда считаем, что мы лучшие, но по независящим от нас причинам нам где-то что-то не достается. Помните, как в классическом фильме? Тигру мяса не докладывают и тому подобное. К сожалению, на сегодняшний день в «Спартаке» принято искать проблемы не в самих себе, не в покупке за какие-то баснословные деньги невнятных футболистов, не в назначении непонятных тренеров, а именно в арбитрах и каких-то административных действиях соперника. Говорила бы она о ком-то другом, если бы на первом месте был не «Зенит»? Без разницы. Было бы «Динамо», досталось бы «Динамо». Тут не важна персона, важна сама процедура и танцы с бубнами» , — сказал он.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 64 очками гарантировал себе первую позицию.