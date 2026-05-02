«Крылья Советов» — «Спартак»: Карасев правильно не засчитал гол красно-белых

На 69-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» (2:1) судья Сергей Карасев правильно не засчитал взятие ворот самарцев и наказал гостей штрафным ударом.

Во-первых, Манфред Угальде забил гол после свистка арбитра — когда мяч уже не был в игре.

Во-вторых, до этого после выполнения Эсекьелем Барко штрафного удара Карасев внимательно следил за действиями Угальде и Максима Витюгова и решил, что спартаковец нарушил правила. На повторах, показанных сразу после игры, было видно, что нападающий взял соперника за руку двумя руками. Рефери это тоже прекрасно видел и остановил игру, зафиксировав фол. У него были основания считать, что случилась задержка: что Угальде дернул Витюгова за руку, в результате чего тот упал.

При этом спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао после матча в интервью «Матч ТВ» описал случившееся вот так: «Мы забили великолепный гол. Их игрок бьет нашего футболиста — Манфреда Угальде. Угальде не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол, и счет должен быть 2:1. Наше мнение: у нас забрали чистый гол».