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Мостовой: «Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что за последнее время изменился не футбол, а его восприятие зрителями.

«Безусловно, по сравнению с тем, что было 50 лет назад, он изменился. Смотришь сейчас старые кадры: человек замахнулся, и пять игроков побежали непонятно куда, в сторону. Но мы застали времена, когда выступали Йохан Кройф, Диего Марадона, и это совсем другое дело. Здесь вопрос восприятия происходящего. Раньше на матче была одна камера, а сейчас их миллион, и можно посмотреть одно и то же действие со всех ракурсов. Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же. Всегда были хорошие, сильные, слабые, глупые... тупые, дурные. Да-да, и такие встречались. Но если сравнить какие-то нормативы — как я бежал 60 м, условно, за семь секунд, так и сегодня никто не преодолеет дистанцию значительно быстрее», — рассказал Мостовой в интервью RT.

Также, по мнению бывшего полузащитника «Спартака», на восприятие футбола влияет антураж стадиона.

«Хорошие футболисты были всегда. Но большую роль еще играет картинка. Даже в нашем чемпионате посмотришь, например, «Динамо» на «ВТБ Арене», а затем включишь матч «Арсенала» из Тулы. Кто-нибудь спросит: «А что они ходят-то по полю?» Просто сказывается антураж стадиона из 80—90-х», — добавил собеседник RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026694-mostovoi-kamera-rpl-futbol
Александр Мостовой
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