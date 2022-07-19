Мостовой: «Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же»
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что за последнее время изменился не футбол, а его восприятие зрителями.
«Безусловно, по сравнению с тем, что было 50 лет назад, он изменился. Смотришь сейчас старые кадры: человек замахнулся, и пять игроков побежали непонятно куда, в сторону. Но мы застали времена, когда выступали Йохан Кройф, Диего Марадона, и это совсем другое дело. Здесь вопрос восприятия происходящего. Раньше на матче была одна камера, а сейчас их миллион, и можно посмотреть одно и то же действие со всех ракурсов. Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же. Всегда были хорошие, сильные, слабые, глупые... тупые, дурные. Да-да, и такие встречались. Но если сравнить какие-то нормативы — как я бежал 60 м, условно, за семь секунд, так и сегодня никто не преодолеет дистанцию значительно быстрее», — рассказал Мостовой в интервью RT.
Также, по мнению бывшего полузащитника «Спартака», на восприятие футбола влияет антураж стадиона.
«Хорошие футболисты были всегда. Но большую роль еще играет картинка. Даже в нашем чемпионате посмотришь, например, «Динамо» на «ВТБ Арене», а затем включишь матч «Арсенала» из Тулы. Кто-нибудь спросит: «А что они ходят-то по полю?» Просто сказывается антураж стадиона из 80—90-х», — добавил собеседник RT.
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|В
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1
|Кр. Советов
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|1
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|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1