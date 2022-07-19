Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:37

Экс-игрок «Зенита» Игонин: «Чемпионат России можно выиграть и без Вендела»

Игонин считает, что «Зенит» способен выиграть золото РПЛ без Вендела
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о том, что полузащитник питерцев Вендел продлит контракт с клубом.

— Решение продлить Вендела продуманное, — цитирует Игонина «РБ Спорт». — Игрок уже доказал свою состоятельность и необходимость. Это обоюдный интерес. «Зенит» сейчас работает на перспективу. Сейчас самое время, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, — сказал Игонин.

— Можно же и без Вендела выиграть чемпионат?
— Конечно, можно. Здесь и объяснять не надо. Запас прочности у «Зенита» есть. Сейчас другие клубы занимаются перестановками, поэтому у них не всегда хватает времени на футбол. Надо смотреть, как «Зенит» будет играть в следующих матчах, как будет настраиваться. Это тоже сложно. Мы видели это в первом туре.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-mozhno-i-bez-vendela-vy-igrat-chempionat-rossii/
Алексей Игонин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же»

Александр Мостовой отметил вклад Леонида Федуна в историю «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости