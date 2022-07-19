Экс-игрок «Зенита» Игонин: «Чемпионат России можно выиграть и без Вендела»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о том, что полузащитник питерцев Вендел продлит контракт с клубом.

— Решение продлить Вендела продуманное, — цитирует Игонина «РБ Спорт». — Игрок уже доказал свою состоятельность и необходимость. Это обоюдный интерес. «Зенит» сейчас работает на перспективу. Сейчас самое время, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, — сказал Игонин.

— Можно же и без Вендела выиграть чемпионат?

— Конечно, можно. Здесь и объяснять не надо. Запас прочности у «Зенита» есть. Сейчас другие клубы занимаются перестановками, поэтому у них не всегда хватает времени на футбол. Надо смотреть, как «Зенит» будет играть в следующих матчах, как будет настраиваться. Это тоже сложно. Мы видели это в первом туре.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.