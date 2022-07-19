Александр Мостовой объяснил, почему ему не предлагают работу в российском футболе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не знает, почему ему не предлагают работу в российском футболе.

«Постоянно думаю о работе в футболе. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включен 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать (смеется). Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят? Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята. Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провел всю свою жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нем», — объяснил Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший футболист высказался против совмещения Валерием Карпиным должности главного тренера в национальной команде и «Ростове».