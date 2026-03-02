Мостовой раскритиковал судейство в РПЛ: «Сделали ВАР, но даже при нем не могут разобраться»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил судейство в РПЛ.

«Уже который раз говорю, что проблема в том, что 95 процентов судей не играли в футбол. Но бесит, что есть ВАР и даже при нем они не могут разобраться. Вам сделали все, чтобы вы могли судить даже с закрытыми глазами. Это то же самое, что прийти на операцию, где хирург будет без медицинского образования», — сказал Мостовой «СЭ».

ВАР вмешивался в работу арбитров во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ.

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