«Балтика» обратилась в ЭСК РФС после матча с «Зенитом»

«Балтика» сообщила о направлении обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча против «Зенита» (0:1) в 19-м туре РПЛ.

Игра проходила в пятницу, 27 февраля. На 75-й минуте калининградцы открыли счет благодаря голу Кевина Андраде, но главный арбитр матча Алексей Сухой отменил взятие ворот после подсказки ВАР Сергея Иванова и АВАР Сергея Чебана.

«Футбольный клуб «Балтика» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить качество работы главного арбитра, а также судей ВАР и АВАР пятничного матча против «Зенита» в эпизоде с отмененным голом Андраде», — говорится в сообщении.

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