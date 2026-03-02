Тренер «Сочи» Осинькин заявил, что Аттият-Аллах не выйдет на поле до паузы на сборные

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал состояние защитника команды Яхья Аттият-Аллаха.

— Появилась информация про защитника Яхья Аттият-Аллах, который восстанавливается после травмы. Когда он будет готов?

— Повреждение из прошлого сезона не отпускает его. Не могу сказать точных сроков. Через три недели пауза на сборные. Вряд ли мы увидим его до этого отрезка. Он пока даже не в группе с реабилитологом.

В этом сезоне на счету 30-летнего марокканца 9 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 результативной передачей.

«Сочи» с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.