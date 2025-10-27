«Ахмат» — «Сочи»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Ахмат» и «Сочи» сыграют в рамках 13-го тура чемпионата России в понедельник, 27 октября. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

27 октября 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 10 туров Премьер-лиги грозненцы набрали 16 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда из Сочи с 5 баллами располагается на 16-й строчке в чемпионате России.

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