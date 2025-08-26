Мостовой — о предложении Удальцова начать с команд поменьше статусом: «Честно, я не знаю кто это»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова спортивного директора «Пари НН» Александра Удальцова, который заявил, что экс-футболисту стоит начать свою тренерскую карьеру с клубов поменьше статусом, чем «Пари НН».

«Вот не буду ни отвечать, ни комментировать. Потому что это даже не смешно. Честно говоря, я просто не знаю кто это. Могу только сказать, что «Пари НН» сделал большую ошибку, убрав сначала футбольного человека Кержакова, а потом такого же футбольного человека Юрана. Поэтому теперь они так и будут барахтаться в конце турнирной таблицы», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Мостовой завершил футбольную карьеру в 2005 году. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В марте экс-футболист получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.