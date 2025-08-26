Бабаев — о возвращении в еврокубки: «Со стороны УЕФА и ФИФА предпосылок нет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможное возвращение российских клубов на международную арену.

«Мне бы очень хотелось в это верить. Но сказать, что есть официальные предпосылки со стороны УЕФА и ФИФА, насколько я знаю, нельзя. Их нет», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Российские клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА сс февраля 2022 года.