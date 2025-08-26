Источник: «Галатасарай» может пожаловаться на «Спартак» из-за срыва трансфера Куэсты

«Галатасарай» может подать жалобу на «Спартак» в случае срыва перехода защитника Карлоса Куэсты в связи с результатами медосмотра, сообщает Odds.ru со ссылкой на источник.

По данным источника, у 26-летнего колумбийца есть признанные на международном уровне медицинские заключения, полученные перед стартом тренировочного лагеря «Галатасарая».

«Похоже, «Спартак» создал эту проблему, чтобы не подписывать Куэсту, когда у них был шанс подписать другого игрока», — сказал источник.

Ранее появилась информация о том, что в «Спартаке» приняли решение отказаться от подписания защитника.

Куэста играет за турецкий клуб с февраля 2025 года. В сезоне-2024/25 в 9 матчах он не отметился результативными действиями. Включая игры за «Генк», откуда он перешел в «Галатасарай», на его счету 22 матча и 1 одна результативная передача.

Контракт колумбийца с «Галатасараем» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в семь миллионов евро.