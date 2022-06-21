Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:43

Мостовой обвинил Ларссона в неуважении к «Спартаку»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал нежелание нападающего Джордона Ларссона возвращаться в московский клуб.

24-летний швед с апреля выступал на правах аренды за «АИК». Ранее он заявил, что хотел бы продолжить выступать в Европе.

«Предателем Ларрсона вряд ли можно назвать, а то, что проявил неуважение к «Спартаку» — это да, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — Это позиция Джордана, он имеет на это право. Его нельзя назвать предателем. Сейчас такая жизненная ситуация, что люди выбирают то, что считают нужным. Есть правила, есть нормы закона, о которых нам всегда напоминают. Другое дело, что у нас любят легионеров восхвалять, а потом они хвостиком махнут и убежали. Если Джордан захочет вернуться, то будет играть. Ларссон хороший игрок. Сможет заиграть и в другом клубе, если не вернется».

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке объявить о приостановлении своих трудовых договоров до июня 2022 года с российскими клубами и провести остаток сезона в других чемпионатах.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-obvinil-larssona-v-neuvazhenii-k-spartaku
Александр Мостовой
Джордан Ларссон
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» нужен Стерлинг, а «Ювентусу» - Ди Мария, «ПСЖ» выкупает себе тренера за 10 млн. Главные трансферные слухи Европы на 21 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Умяров рассказал, как Бакаев попрощался со «Спартаком» после финала БЕТСИТИ Кубка России
Агент игроков «Зенита»: «Шамкин не вернется в «Балтику», по Михайлову найдем оптимальное решение»
РПЛ, таблица переходов: Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
Агент Прохина: «Не было диалога с «Зенитом» на тему выкупа Данилы из «Ростова»
Защитник «Спартака» Маслов объяснил, почему так долго лечил травму
Джикия про презентацию Бакаева: «Я не осуждаю PR-группу «Зенита», но если это было без его ведома, это подстава»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Умяров рассказал, как Бакаев попрощался со «Спартаком» после финала БЕТСИТИ Кубка России
Защитник «Спартака» Маслов объяснил, почему так долго лечил травму
Джикия: «До последнего допускал, что Бакаев останется. Футболка «Зенита» ему не идет»
Джикия рассказал о своем восстановлении после повреждения глаза
Джикия: «Официальное заявление по Суперкубку будет от клуба. Я спортсмен, я хочу играть»
Соболев: «Хочется сыграть в матче за Суперкубок. Одного кубка мало»
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Защитник «Спартака» Маслов объяснил, почему так долго лечил травму
Джикия про презентацию Бакаева: «Я не осуждаю PR-группу «Зенита», но если это было без его ведома, это подстава»
Джикия: «Больших изменений в «Спартаке» не будет, в плане трансферов все пройдет точечно»
Джикия поделился мнением о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»
Джикия сообщил, что главный тренер «Спартака» Абаскаль произвел на него хорошее впечатление
Джикия рассказал о своем восстановлении после повреждения глаза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Прохина: «Не было диалога с «Зенитом» на тему выкупа Данилы из «Ростова»

Агент игроков «Зенита»: «Шамкин не вернется в «Балтику», по Михайлову найдем оптимальное решение»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости