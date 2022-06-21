Мостовой обвинил Ларссона в неуважении к «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал нежелание нападающего Джордона Ларссона возвращаться в московский клуб.

24-летний швед с апреля выступал на правах аренды за «АИК». Ранее он заявил, что хотел бы продолжить выступать в Европе.

«Предателем Ларрсона вряд ли можно назвать, а то, что проявил неуважение к «Спартаку» — это да, — приводит слова Мостового Betonmobile.ru. — Это позиция Джордана, он имеет на это право. Его нельзя назвать предателем. Сейчас такая жизненная ситуация, что люди выбирают то, что считают нужным. Есть правила, есть нормы закона, о которых нам всегда напоминают. Другое дело, что у нас любят легионеров восхвалять, а потом они хвостиком махнут и убежали. Если Джордан захочет вернуться, то будет играть. Ларссон хороший игрок. Сможет заиграть и в другом клубе, если не вернется».

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