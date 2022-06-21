Агент игроков «Зенита»: «Шамкин не вернется в «Балтику», по Михайлову найдем оптимальное решение»

Агент игроков «Зенита» Михайлова и Шамкина рассказал, останутся ли его клиенты в питерской команде

Агент Василий Голяна, представляющий интересы двух полузащитников «Зенита» — Ярослава Михайлова и Даниила Шамкина, рассказал о том, останутся ли его клиенты в питерской команде.

«Мы обсуждали с Ярославом его будущее. Понимаем, что сейчас будет оптимально понять, нужен ли он Сергею Семаку в составе первой команды. Если нет, то будем искать варианты аренды. Точнее, они уже есть. Просто мы будем выбирать оптимальный.

Шамкин уже вернулся в расположение «Зенита». Аренда в «Балтике» закончилась в конце мая. На данный момент он является игроком «Зенита». Что касается его будущего, мы занимаемся этим вопросом, на данный момент больше сказать нечего», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

Прошлый сезон оба футболиста провели в аренде: Михайлов — в «Шальке», Шамкин — в «Балтике». Сейчас они вернулись в «Зенит». Контракт Шамкина с питерским клубом рассчитан до лета 2024 года, Михайлова — до лета 2025-го.