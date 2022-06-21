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Агент игроков «Зенита»: «Шамкин не вернется в «Балтику», по Михайлову найдем оптимальное решение»

Агент игроков «Зенита» Михайлова и Шамкина рассказал, останутся ли его клиенты в питерской команде
Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы двух полузащитников «Зенита» — Ярослава Михайлова и Даниила Шамкина, рассказал о том, останутся ли его клиенты в питерской команде.

«Мы обсуждали с Ярославом его будущее. Понимаем, что сейчас будет оптимально понять, нужен ли он Сергею Семаку в составе первой команды. Если нет, то будем искать варианты аренды. Точнее, они уже есть. Просто мы будем выбирать оптимальный.

Шамкин уже вернулся в расположение «Зенита». Аренда в «Балтике» закончилась в конце мая. На данный момент он является игроком «Зенита». Что касается его будущего, мы занимаемся этим вопросом, на данный момент больше сказать нечего», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

Прошлый сезон оба футболиста провели в аренде: Михайлов — в «Шальке», Шамкин — в «Балтике». Сейчас они вернулись в «Зенит». Контракт Шамкина с питерским клубом рассчитан до лета 2024 года, Михайлова — до лета 2025-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shamkin-ne-vernetsya-v-baltiku-po-mihajlovu-najdem-optimal-noe-reshenie/
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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