Агент Прохина: «Не было диалога с «Зенитом» на тему выкупа Данилы из «Ростова»
Василий Голяна, агент защитника Данилы Прохина, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может выкупить его клиента у «Ростова».
Напомним, что у петеребургского клуба есть право приоритетного выкупа 21-летнего россиянина.
«Ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет выкупить Прохина у «Ростова», — приводит слова Голяна «РБ Спорт». — Эта информация фигурировала лишь в прессе. Я ей не владею. Не было диалога с «Зенитом» на тему выкупа Данилы из «Ростова».
Агент ответил на вопрос о том, зависит ли возможное решение Прохина от того, останется защитник Деян Ловрен в «Зените» или нет.
«Решение Прохина будет зависеть не только от ситуации с Ловреном. При переходе в какой-либо клуб любой игрок анализирует достаточно большое количество факторов, которые влияют на принятие того или иного решения. Нам сейчас с вами нечего обсуждать, так как тема возвращения Данилы в «Зенит» даже не возникала», — сказал он.
Также Голяна рассказал, был у защитника разговор с тренером Валерием Карпиным о его будущем в «Ростове».
«Карпин очень рад, что Прохин находится в составе «Ростова». Он влился в коллектив. Хорошо тренируется. Великолепно выглядел в последнем товарищеском матче. Тренер им доволен. Данила готовится начать следующий сезон в составе «Ростова». Обращался ли «Сочи» с новым предложением об аренде Данилы? Он востребованный игрок. Безусловно, к нему есть интерес от разных клубов РПЛ. Не только от «Сочи». Но никаких предметных разговоров на данный момент не существует», — сказал агент.
Прошедший сезон Прохин провел на правах аренды в «Сочи». Защитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0