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Агент Прохина: «Не было диалога с «Зенитом» на тему выкупа Данилы из «Ростова»

Агент Прохина прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может выкупить защитника у «Ростова»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Василий Голяна, агент защитника Данилы Прохина, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может выкупить его клиента у «Ростова».

Напомним, что у петеребургского клуба есть право приоритетного выкупа 21-летнего россиянина.

«Ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет выкупить Прохина у «Ростова», — приводит слова Голяна «РБ Спорт». — Эта информация фигурировала лишь в прессе. Я ей не владею. Не было диалога с «Зенитом» на тему выкупа Данилы из «Ростова».

Агент ответил на вопрос о том, зависит ли возможное решение Прохина от того, останется защитник Деян Ловрен в «Зените» или нет.

«Решение Прохина будет зависеть не только от ситуации с Ловреном. При переходе в какой-либо клуб любой игрок анализирует достаточно большое количество факторов, которые влияют на принятие того или иного решения. Нам сейчас с вами нечего обсуждать, так как тема возвращения Данилы в «Зенит» даже не возникала», — сказал он.

Также Голяна рассказал, был у защитника разговор с тренером Валерием Карпиным о его будущем в «Ростове».

«Карпин очень рад, что Прохин находится в составе «Ростова». Он влился в коллектив. Хорошо тренируется. Великолепно выглядел в последнем товарищеском матче. Тренер им доволен. Данила готовится начать следующий сезон в составе «Ростова». Обращался ли «Сочи» с новым предложением об аренде Данилы? Он востребованный игрок. Безусловно, к нему есть интерес от разных клубов РПЛ. Не только от «Сочи». Но никаких предметных разговоров на данный момент не существует», — сказал агент.

Прошедший сезон Прохин провел на правах аренды в «Сочи». Защитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-prohina-ne-by-lo-dialoga-s-zenitom-na-temu-vy-kupa-danily-iz-rostova/
Данила Прохин
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