Мостовой — о поражении «Спартака» от ЦСКА: «Не знаю, что произошло с красно-белыми в первом тайме, но такое бывает»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«Не знаю, что произошло со «Спартаком» в первом тайме. Такое бывает в футболе. Но после этих трех пропущенных я думал, что они сравняют. «Спартак» с преимуществом играл. ЦСКА на первом месте — молодцы. Могу только поздравить. Статистика, кстати, в пользу красно-белых. У «Спартака» 18 ударов, а у ЦСКА — 9! Но такое бывает», — сказал Мостовой «СЭ».



ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами сохраняет пятую позицию в чемпионате России.