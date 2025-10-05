Ливай Гарсия: «Прошу, чтобы болельщики «Спартака» продолжали в нас верить и поддерживать»

Нападающий Ливай Гарсия прокомментировал положение «Спартака» после поражения от ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

— В чем проблема «Спартака» сегодня? Это тактический вопрос. Нам нужно было побежать, забивать голы. Но мы не забили достаточно, чтобы сегодня выиграть. Позиция в таблице РПЛ? Мы не там, где хотим быть. Нам нужно собраться и исправить ситуацию. Фанаты — наш двенадцатый игрок. Я прошу, чтобы они продолжали в нас верить и поддерживать.

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.