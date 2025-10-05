Футбол
Сегодня, 19:25

Акинфеев о состоянии после матча со «Спартаком»: «Есть небольшая травма, но я думаю, что все хорошо»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем состоянии после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

Голкипер не смог доиграть встречу до конца — он получил травму во втором тайме в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. Вместо Акинфеева на 60-й минуте появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.

«Друзья, всех с победой. Думаю, это был интересный, хороший матч. Конечно, мы могли бы решить исход раньше, но дерби — это всегда дерби. 3:2 — это тоже победа, 3 очка. Спасибо за вашу поддержку. Эдуард Николаевич Безуглов меня уже проверил, есть маленькая, небольшая травма, но я думаю, что все хорошо», — сказал Акинфеев в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

После матча главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев получил повреждение связок голеностопа и пропустит около двух недель.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Челестини — о Торопе: «Войти в дерби, когда легенда клуба покидает поле — это тяжело»
Талалаев — о составе сборной России на октябрьские матчи: «Некоторые решения мне не до конца понятны»
«Балтика» — «Динамо» Мх: Хиль открыл счет с пенальти перед перерывом
Челестини — о возможном чемпионстве ЦСКА: «Продолжаем работать, все покажет июнь»
Кисляк похвалил Торопа за выход в дерби со «Спартаком»: «Великолепный вратарь, у него большое будущее»
Ливай Гарсия: «Прошу, чтобы болельщики «Спартака» продолжали в нас верить и поддерживать»
  Врн36

    Здоровья Игорян. И дальше без травм

    05.10.2025

  AlexCS4

    Здоровья Игорю!

    05.10.2025

