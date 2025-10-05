Акинфеев о состоянии после матча со «Спартаком»: «Есть небольшая травма, но я думаю, что все хорошо»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем состоянии после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

Голкипер не смог доиграть встречу до конца — он получил травму во втором тайме в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. Вместо Акинфеева на 60-й минуте появился запасной вратарь армейцев Владислав Тороп.

«Друзья, всех с победой. Думаю, это был интересный, хороший матч. Конечно, мы могли бы решить исход раньше, но дерби — это всегда дерби. 3:2 — это тоже победа, 3 очка. Спасибо за вашу поддержку. Эдуард Николаевич Безуглов меня уже проверил, есть маленькая, небольшая травма, но я думаю, что все хорошо», — сказал Акинфеев в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

После матча главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев получил повреждение связок голеностопа и пропустит около двух недель.