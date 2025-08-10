Футбол
10 августа, 10:14

Абаскаль заявил о готовности вернуться в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
ильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1. Готов ли вернуться в «Спартак»? Всегда», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчом двух команд в этом сезоне.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
    • Смолов — о матче между «Локомотивом» и «Спартаком»: «Было сильно»

    Семин считает, что Кахигао должен покинуть «Спартак» в случае отставки Станковича: «За результат отвечают оба»
