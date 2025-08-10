Абаскаль заявил о готовности вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1. Готов ли вернуться в «Спартак»? Всегда», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.