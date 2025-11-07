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Билялетдинов — о пожизненном отстранении Садыгова: «Остается надеяться на чудо, что все долги вернут»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о пожизненном отстранении бывшего инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

«Злорадствовать не буду, здесь это не выход. Конечно, неприятно, что все так вышло. Но остается надеяться на чудо, что все долги вернут. Может, тогда пожизненную дисквалификацию и снимут. Понимаю, что это скорее вызовет смех, но хочется помечтать. Если воспринимать все всерьез, то людей, которые работали в клубе, просто выбросили за ненадобностью. О них вытерли ноги. Это ощущение униженности останется с ними навсегда. С этим ничего не поделаешь. Я тоже есть в списке должников, но зачем сжигать себя изнутри из-за этого? Так что скажу фразу из одного известного мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно!» — сказал Билялетдинов «СЭ».

Туфан Садыгов.Навсегда вне игры: КДК РФС пожизненно отстранил от футбола экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате России в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга, составляющего более чем 448 миллионов рублей.

7 ноября КДК РФС пожизненно отстранил Садыгова от футбольной деятельности.

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Ринат Билялетдинов
Туфан Садыгов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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