Мостовой считает, что «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает красно-белых претендентами на медали в новом сезоне РПЛ.

«Спартак» при всем, что у него есть, обязан быть в тройке нашего чемпионата, к сожалению, это бывает нечасто, — цитирует Мостового ТАСС. — Поэтому красно-белые обязаны бороться за тройку в новом сезоне. Безусловно, у «Спартака» качественный состав, как бы не говорили о значимости тренера, потому что играют футболисты, они являются главными лицами, от них все зависит. «Спартак» входит в число клубов, которые должны составить конкуренцию «Зениту».

Сезон-2023/24 чемпионата России красно-белые завершили на 5-й строчке. Московский клуб набрал 50 очков после 30 туров, отстав от чемпиона «Зенита» на 7 очков.

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» 21 июля.