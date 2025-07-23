Романо: «Аль-Иттихад» выбирает между Венделом из «Зенита» и Беннасером из «Милана»

«Аль-Иттихад» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера или хавбека «Зенита» Вендела, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб начал переговоры с «Миланом» о переходе 27-летнего алжирца. Вендел является альтернативным вариантом в шорт-листе «Аль-Иттихада».

22 июля «СЭ» сообщал, что «Зенит» может внести Вендела в заявку для участия в чемпионате России и FONBET Кубке страны.

По информации бразильского журналиста Вене Касагранде, 27-летний бразилец отклонил вариант с переходом в «Аль-Иттихад», который был готов заплатить 30 миллионов евро.