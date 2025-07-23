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23 июля 2025, 18:14

Романо: «Аль-Иттихад» выбирает между Венделом из «Зенита» и Беннасером из «Милана»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Аль-Иттихад» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера или хавбека «Зенита» Вендела, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб начал переговоры с «Миланом» о переходе 27-летнего алжирца. Вендел является альтернативным вариантом в шорт-листе «Аль-Иттихада».

22 июля «СЭ» сообщал, что «Зенит» может внести Вендела в заявку для участия в чемпионате России и FONBET Кубке страны.

По информации бразильского журналиста Вене Касагранде, 27-летний бразилец отклонил вариант с переходом в «Аль-Иттихад», который был готов заплатить 30 миллионов евро.

Алексей Батраков и&nbsp;Вендел.Новая серия саги Вендела: теперь он отказался от перехода в «Аль-Иттихад». А ведь «Зенит» мог получить 30 миллионов евро

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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