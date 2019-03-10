Александр Мейтин: "Жесткий обыск болельщиков "Спартака"? Мне такой информации не поступало"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин в разговоре с корреспондентом "СЭ" не подтвердил факт того, что перед матчем 19-го тура чемпионата России с "Динамо" болельщиков "Спартака" при обыске на входе в гостевые сектора обыскивали до нижнего белья.

– Будет информация, будем разбираться, – сказал Мейтин. – Я сейчас не готов комментировать, потому что уже на стадионе. Мне такой информации ни от службы безопасности, ни от фанатов, ни от кого-то еще не поступало. У меня же там есть специалисты по работе с болельщиками, и пока никаких данных об этом нет. (Арман Мкртчян)

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