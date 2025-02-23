«Изучайте матчасть». Медведев — о возможном переходе Перейры свободным агентом в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в качестве свободного агента в петербургский клуб.

— Появилась информация, что Перейра еще может перейти в «Зенит». Вы можете подтвердить ее или опровергнуть?

— Изучите регламент, прежде чем задавать вопросы.

— Существует ли вероятность, что контракт Перейры с «Крузейро» был разорван до закрытия регистрационного периода в России или работа «Зенита» по его переходу уже окончательно завершена?

— Я же сказал — изучайте матчасть. Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. «Опять двойка!» — сказал Медведев «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» продолжает работу над осуществлением сделки по Перейре. В конце трансферного окна игрок был близок к переходу в невскую команду.

28-летний бразилец выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.