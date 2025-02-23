Селюк: «Для «Спартака» счастье, что с Иличем не получилось»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о зимних трансферах «Спартака».

«Краснодар» никого не подписал, но это даже, может быть, лучше для них. Тот же «Спартак», наоборот, взял футболистов, а еще Илича хотели. Для «Спартака» счастье, что с Иличем не получилось! Еще неизвестно, кому повезло, что Саласар сорвался. До зимнего перерыва спартаковцы и так были в хорошей форме, для них проблема, что была пауза. Уверен, если бы не пауза, «Спартак» был бы на первом месте. Понятно, что «Зенит» укрепился сейчас, чтобы стать чемпионом в свой столетний юбилей», — цитирует Селюка Legalbet.ru.

Зимой состав «Спартака» пополнили: нападающий Ливай Гарсия из АЕКа, вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта» и вратарь Илья Помазун из ЦСКА.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 39 очками, второе место занимает «Зенит» (39 очков), «Спартак» замыкает тройку призеров (37 очков).