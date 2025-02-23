«Ахмат» обыграл «Балтику» в последнем матче перед возобновлением сезона
«Ахмат» в товарищеском матче победил «Балтику» — 1:0.
Единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил Георгий Мелкадзе.
Матч стал последним для грозненцев перед возобновлением сезона. 1 марта «Ахмат» на своем поле примет «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ.
Товарищеский матч
«Ахмат» (Грозный) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (1:0)
Гол: Мелкадзе, 15 — с пенальти
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