Александр Кокорин показал, как гуляет с собакой. На футболисте противовирусный бейдж

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в сезоне-2019/20 в «Сочи» на правах аренды, выложил у себя в Instagram фото с прогулки с собакой в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Welcome home (добро пожаловать домой, — прим. «СЭ»), — подписал публикацию Кокорин.

Из Instagram Александра Кокорина pic.twitter.com/tkhlQS4lG5 — boomer (@boomer22262161) April 9, 2020

Ранее сообщалось, что футболист вернулся из Сочи в Санкт-Петербург на время карантина. На фотографии заметно, что к одежде Кокорина прикреплен противовирусный бейдж, который, по всей видимости, является подтверждением того, что игрок не заражен коронавирусной инфекцией.