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Сегодня, 12:15

Кержаков: «Не понимаю, зачем Виллаш-Боаш запретил мне приходить на базу?!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Андре Виллаш-Боаш.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, что до сих пор находится в недоумении от решения Андре Виллаша-Боаша запретить ему приходить на базу.

— Какие еще тренерские решения, которые возмущали вас как игрока, теперь понимаете и одобряете? По типу того, что Лобановский-тренер сказал, что согласен с Виктором Масловым, который отчислил Лобановского-игрока.

— Наверное, могу теперь понять то, что в свое время сделал по отношению ко мне Виллаш-Боаш. Принять — вряд ли, но понять — да. Не пойму запрета вообще приходить на базу. Но то, что я не был нужен ему как футболист, нормально — он отвечал за результат. И кто теперь осудит того же Гуса Хиддинка, что он не взял меня на Евро-2008? Он доказал результатом, что все делал правильно.

— Роман Адамов на скамейке был более органичен, чем были бы на его месте вы?

— По результату — наверное. Не знаю, как бы себя вел, но в сборной я никогда не чурался того, что не выхожу на поле. Это — национальная команда.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова

Александр Кержаков
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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