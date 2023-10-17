Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал об общении с Овечкиным

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о встрече с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. По его словам, хоккеист оказался простым человеком.

«Он и на поле, и в раздевалке был, приезжал на базу, следим [за его выступлениями в НХЛ]. Да и вообще, русский парень на подходе к величайшему рекорду, дай бог, чтобы все получилось. Я думаю, что все будут в России рады. Я не знал, но он оказался простым парнем. Думал к нему обращаться на вы, он сказал: «Да ты чего, давай на ты». Да и так вообще, все было позитивно, круто, что у него получилось забить гол. Поэтому все прикольно прошло. Я помню, что чуть поразминались, тяжело было Сане на разминке, он где-то паузу брал. Сказал: «Подождите». Не привык так», — приводит ТАСС слова Фомина.

25 июня 2022 года Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал» (5:0). Хоккеист отметился голом в этой встрече.

38-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В России Овечкин играл за «Динамо» (2001-2005, 2012-2013).