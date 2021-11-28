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Александр Кержаков: «Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений»

18:33
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).

— Игра получилась тяжелой для нас. Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений. Считаю, что получилась боевая ничья, — приводит слова тренера сайт нижегородцев.

— Кто, на ваш взгляд, был сегодня ближе к победе?

— Каких-то явных моментов никто не создал. Были лишь полумоменты и у нас, и у соперника. Так что результат закономерен.

— Перед матчем с «Крыльями» состоялась встреча с фанатским активом ФК «НН». Она пошла команде на пользу?

— Ребята пообщались с болельщиками, услышали пожелания от них не в соцсетях, а вживую. Такие встречи всегда идут на пользу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:0
Крылья Советов
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Масоэро Юлдошев Каккоев Козлов Шарипов (Сапета, 76 ) Калинский Берковский (Балай, 76 ) Косарев (Горбунов, 56 ) Сулейманов (Эннин, 63 )
Крылья Советов
Ломаев Бегич Солдатенков Горшков (Якуба, 70) Зеффан Бейл Витюгов (Цыпченко, 88) Ежов (Липовой, 89) Зиньковский (Пиняев, 77) Сарвели (Глушенков, 70) Сергеев
Предупреждения
Сулейманов 31, Шарипов 64  -  Горшков 42, Зиньковский 61
Судьи
Мешков (Дмитров) Чельцов (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Сафьян (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/80102/

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Иван Шитик все материалы автора

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