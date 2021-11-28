Александр Кержаков: «Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).

— Игра получилась тяжелой для нас. Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений. Считаю, что получилась боевая ничья, — приводит слова тренера сайт нижегородцев.

— Кто, на ваш взгляд, был сегодня ближе к победе?

— Каких-то явных моментов никто не создал. Были лишь полумоменты и у нас, и у соперника. Так что результат закономерен.

— Перед матчем с «Крыльями» состоялась встреча с фанатским активом ФК «НН». Она пошла команде на пользу?

— Ребята пообщались с болельщиками, услышали пожелания от них не в соцсетях, а вживую. Такие встречи всегда идут на пользу.