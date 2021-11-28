ЦСКА — «Зенит»: Дзюба не попал в стартовый состав
ЦСКА в центральном матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле примет «Зенит». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Нападающий Артем Дзюба остался в запасе. Место на острие атаки питерцев займет Сердар Азмун.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, М.Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Д.Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.
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