Хаджи раскритиковал игру Дуарте: «Джикия лучше даже в плохой форме»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в разговоре с «СЭ» высказался об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Ситуация с Джикией? Не устраивает он почему-то тренера. Джикия даже в плохой форме лучше Дуарте. Непонятно, почему ставят этого барана. Он выглядит очень плохо. Пауза должна помочь команде. Может, руководство пригласит Абаскаля, чтобы он объяснил некоторые моменты. Мое мнение, что в команде очень много обиженных игроков. И тренер, вместо того что все это наладить, наоборот, поджигает. Может, это такая европейская методика. Баланса в команде нет. Нет взаимопонимания, потому что на каждую игру разным составом выходят. Но еще 19 игр. Может быть, все наладится», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 22 октября сыграют дома с «Пари НН».